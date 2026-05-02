Раскрыты подробности пожара в ХМАО, при котором погибла многодетная семья Мэр Петриченко: среди погибших при пожаре в Высоком было четыре ребенка

При пожаре в поселке Высокий погибли четыре ребенка, сообщил глава региона Алексей Петриченко в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, также жертвами ЧП стали родители несовершеннолетних и бабушка.

Сегодня ночью произошла страшная трагедия. В результате пожара в Высоком в частном доме погибла вся семья: родители, четверо несовершеннолетних детей и их бабушка. Приношу искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал семью, в связи с несчастьем, унесшим жизни стольких людей. Светлая память... — написал Петриченко.

По его словам, в администрации города прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем обсудили организацию похорон и меры поддержки родственников погибших. Власти пообещали, что возьмут на себя все расходы, связанные с погребением, а также окажут необходимую помощь семье совместно с профильными службами.

Сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 01:58 по местному времени. На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализован в 03:06, открытое горение ликвидировано в 03:30 на площади 142 квадратных метра.