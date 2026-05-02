Американист назвал истинную причину вывода военных США из Германии

США стягивают свои войска из Европы для сдерживания Китая, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Вашингтон не освободит Запад от всего контингента для сохранения контроля над регионом.

Вывод части американских войск из Германии преподносится под соусом охлаждения отношений Вашингтона с Берлином. Но на самом деле Штаты рассчитывают сократить задействованные ресурсы в Европе и направить эти ресурсы на создание инфраструктуры сдерживания Китая. Полностью американцы выводить войска из Европы не будут, они там оставят контингент, но для того, чтобы контролировать Европу, — заявил он.

Блохин отметил, что военный контингент из США будет переброшен в Японию, Южную Корею и Таиланд. По его словам, численность отправленных американских военных рядом с Китаем будет увеличиваться.

Странами для нового размещения контингента США станут Япония и Южная Корея, на территории которых сейчас создается инфраструктура сдерживания новой холодной войны с Китаем. Страны, которые связаны с США военно-политическим альянсом, будут обкладывать Китай базами. Вашингтон может направить военных в Таиланд, большую ставку делают на Индию. Постепенно численность переброшенных военных будет увеличиваться, и со всего мира их будут концентрировать в граничащих с Китаем регионах, — резюмировал американист.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет поручил вывести пять тысяч военнослужащих из Германии. Этот процесс планируется завершить в течение 6–12 месяцев.