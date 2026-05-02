День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 12:18

Вьетнамские врачи чуть не добили россиянку с опасным паразитом

Россиянка заразилась свиным цепнем и чуть не погибла из-за врачей во Вьетнаме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянка заразилась свиным цепнем во время поездки по Азии, где вьетнамские врачи чуть не навредили ей сильнодействующими лекарствами, передает Telegram-канал Baza. У девушки начались боли в животе, вздутие и резкая потеря веса.

Анализы выявили тениоз (личинки цепня в кишечнике) и подозрение на цистицеркоз — опасное поражение органов яйцами паразита. Врач ограничился одной таблеткой мощного препарата, что могло усугубить состояние.

Позже российские врачи объяснили, что выписанное лекарство относится к сильнодействующим и способно спровоцировать рвоту. А во время рвоты личинки червя могут распространиться по внутренним органам. Если личинки погибнут непосредственно в мозговых тканях, это грозит отеком, судорогами и даже смертью.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число заболевших дирофиляриозом — опасной патологией, при которой под кожным покровом или в глазах человека паразитируют длинные гельминты. До этого болезнь была распространена преимущественно на юге страны, но сейчас ее фиксируют в Московской, Нижегородской и Ярославской областях. Переносчиками личинок служат обычные комары, заражающиеся от бродячих собак, кошек или лисиц.

Общество
Вьетнам
паразиты
туристы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.