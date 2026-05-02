Богомаз раскрыл, чем обернулась новая атака ВСУ на Брянскую область

Украинские войска нанесли новый удар по Брянской области, атаковав с помощью дрона-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате террористических действий ВСУ погиб мирный житель.

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны, — написал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что очередная атака украинских дронов на Туапсе не привела к жертвам и пострадавшим. По словам главы региона, на территории морского терминала вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать на вторые сутки.

Кроме того, глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в небе над регионом средства ПВО сбили два украинских дрона. По словам губернатора, объявлена угроза атаки БПЛА, также возможны замедления мобильного интернета.