02 мая 2026 в 12:43

Богомаз раскрыл, чем обернулась новая атака ВСУ на Брянскую область

Богомаз сообщил о гибели мирного жителя Брянской области из-за атаки ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинские войска нанесли новый удар по Брянской области, атаковав с помощью дрона-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате террористических действий ВСУ погиб мирный житель.

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны, — написал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что очередная атака украинских дронов на Туапсе не привела к жертвам и пострадавшим. По словам главы региона, на территории морского терминала вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать на вторые сутки.

Кроме того, глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в небе над регионом средства ПВО сбили два украинских дрона. По словам губернатора, объявлена угроза атаки БПЛА, также возможны замедления мобильного интернета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый предрек Турции рекордную засуху
Советский памятник в Вене убрали после акта вандализма
«Не от хорошей жизни»: украинцам с бронью грозит мобилизация
В Совфеде предложили эффективный способ борьбы с СМС-бомбингом
Россиянам рассказали, как отличить инфаркт от изжоги
Россиянка загадала желание на падающую звезду и разбогатела на 2 млн рублей
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с ИИ
Виновник пожара, который мог стать настоящим бедствием, попался полицейским
Российской армии помогают неуловимые «Мерлины»
Солдат ВСУ отказался выполнять приказ и получил «стрелу в колено»
В России выросла популярность шашлычных туров
Минобороны России показало кадры освобождения Мирополья
Электричество пропало в российском регионе после атак ВСУ
Собянин отчитался перед москвичами о сбитых украинских БПЛА
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 2 мая, версия об утоплении
Стало известно, как сложились судьбы детей вождей СССР
Потрясшие остров Хонсю подземные толчки «докатились» до Осаки
Американист назвал истинную причину вывода военных США из Германии
Стало известно, сколько россиян читали книги о Гарри Поттере
Появились две новые версии пропажи Героя России в Кемеровской области
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

