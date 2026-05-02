ВСУ лишились более тысячи солдат в зоне СВО за сутки Минобороны России: ВСУ потеряли порядка 1195 военнослужащих в зоне СВО за сутки

Украинская армия потеряла порядка 1195 военнослужащих за сутки в результате действий Вооруженных сил России в зоне СВО, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, потери ВСУ в зоне ответственности подразделения группировки войск «Запад» составили до 200 человек.

В зоне ответственности Южной группировки противник лишился до 120 военнослужащих. Бойцы «Центра» в свою очередь отчитались о ликвидации 275 украинских солдат. «Северяне» уничтожили до 250 человек, бойцы группировки «Восток» — свыше 310, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Харьковском направлении была ликвидирована украинская диверсионная группа численностью до 10 человек. По его словам, противник пытался скрытно пройти через лес, но его засекли с воздуха. Кроме того, был уничтожен беспилотник «Баба-яга».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о массированной атаке. По его словам, за неделю ВС России выпустили по военным объектам на Украине около 1600 ударных беспилотников. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.