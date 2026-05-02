02 мая 2026 в 11:13

Зеленский заявил о массированной атаке на военные объекты Украины

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о массированной атаке. По его словам, за неделю ВС России выпустили по военным объектам на Украине около 1600 ударных беспилотников. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Всего за эту неделю Россия выпустила <...> около 1600 ударных дронов, около 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты, — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Север» освободили стратегически важное село Мирополье в Сумской области. Российские штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого стало известно, что в украинской политике все чаще обсуждается возможность импичмента Зеленскому. Как уточнила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, текущая ситуация в стране — это единственное, что сохраняет власть президенту и приносит выгоду его окружению.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
