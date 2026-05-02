Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году Против пострадавших в Доме профсоюзов применяли удушливый газ

Пострадавшим в одесском Доме профсоюзов в 2014 году пришлось столкнуться с удушливым газом, зажигательными смесями и стрельбой, заявила РИА Новости Ольга Игнатьева, участница трагических событий и активистка одесского «антимайдана». Она сообщила, что за георгиевские ленточки в ходе тех событий людей избивали до полусмерти.

Начали кидать «коктейли Молотова». <...> Естественно, начался пожар. В людей, которые пытались высунуться из окна, чтобы набрать пару глотков воздуха, чтобы не задохнуться, женщины в основном, стреляли по ним. <...> Там били, убивали, насиловали, стреляли, кололи ножами. <...> Там зверства были жуткие, — рассказала собеседница.

Игнатьева также описала так называемый коридор позора, по которому проходили люди, выходившие из Дома профсоюзов. В это время их избивали ногами, палками и другими предметами. Кроме того, по словам свидетельницы, погибшим могли отрубать ступни.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события, произошедшие 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, «черным днем русской истории». Он заявил, что эта трагедия стала проявлением крайней жестокости и насилия, охватившего Украину. Ответственность за гибель людей Аксенов возложил на украинских националистов.