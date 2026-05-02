Собянин отчитался перед москвичами о сбитых украинских БПЛА

Еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был ликвидирован силами противовоздушной обороны Министерства обороны, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб, написал градоначальник.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять управляемых авиабомб украинских вооруженных сил, а также два американских реактивных снаряда системы HIMARS. Кроме того, было уничтожено 505 беспилотных летательных аппаратов противника.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на 2 мая подразделения ПВО Минобороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также спецподразделения Росгвардии ликвидировали над регионом 77 вражеских дронов самолетного типа. В результате атаки жертв и разрушений нет.