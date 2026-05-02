02 мая 2026 в 12:16

Российские средства ПВО сбили несколько сотен дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб ВСУ и два американских реактивных снаряда HIMARS за последние сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также были уничтожены 505 дронов противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Спутниковая система использовалась противником для обеспечения интернет-связи с пунктами управления.

Кроме того, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Во время воздушной разведки был выявлен крупный укрепленный район ВСУ вблизи населенного пункта Чаривное.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
