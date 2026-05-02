Российские средства ПВО сбили несколько сотен дронов ВСУ Российские средства ПВО за сутки уничтожили 505 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб ВСУ и два американских реактивных снаряда HIMARS за последние сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также были уничтожены 505 дронов противника.

Ранее стало известно, что подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Спутниковая система использовалась противником для обеспечения интернет-связи с пунктами управления.

Кроме того, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Во время воздушной разведки был выявлен крупный укрепленный район ВСУ вблизи населенного пункта Чаривное.