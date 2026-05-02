Российской армии помогают неуловимые «Мерлины»

Российские военные начали использовать беспилотные комплексы «Мерлин» для разведки и корректировки огня, сообщают «Известия». По данным источника, аппараты применяются подразделениями 9-й бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр» на направлении Доброполья после освобождения Билецкого и Новоалександровки.

«Мерлин» относится к крупным разведывательным БПЛА и отличается увеличенным размахом крыла. Оно достигает около пяти метров, а также оборудовано мощной оптикой с многократным увеличением изображения. По словам операторов, система позволяет вести наблюдение за удаленными и малозаметными объектами, включая замаскированные позиции противника.

Как утверждают военнослужащие, в одном из эпизодов с помощью дрона была обнаружена позиция операторов беспилотников, после чего координаты передали для последующего огневого поражения. Среди заявленных особенностей «Мерлина» — возможность работы на высотах до нескольких километров, а также устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Комплекс, по словам военных, регулярно модернизируется и используется для задач глубинной разведки.

Ранее начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта сообщил, что в апреле подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. По словам военного, спутниковая система использовалась противником для обеспечения интернет-связи с пунктами управления.