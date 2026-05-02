День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 13:10

В России выросла популярность шашлычных туров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне стали часто ездить на шашлычные туры с профессионалами, сообщил Telegram-канал SHOT. Их популярность выросла на фоне потепления в разных регионах РФ.

Как отметил канал, набирается группа до восьми человек, которая на один день отправляется на природу. Там им показывают мастер-класс по установке мангалов, выбору угля и мяса, а также по приготовлению шашлыка. За такой тур обычно просят 12 тыс. рублей. В эту стоимость входит еда, мангал, аптечка, вода и средство для розжига.

Ранее кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева заявила, что шашлык может быть не только вкусным, но и вполне полезным продуктом, если готовить его правильно. По ее словам, мясо — это источник полноценного белка, а также важных микроэлементов, включая железо, калий, магний и цинк.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила, что власти в регионах могут вводить запрет на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков. Ограничения вводятся при повышенной пожарной опасности на территории. За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан они могут достигать 15 тыс. рублей.

Общество
Россия
шашлыки
майские праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый предрек Турции рекордную засуху
Советский памятник в Вене убрали после акта вандализма
«Не от хорошей жизни»: украинцам с бронью грозит мобилизация
В Совфеде предложили эффективный способ борьбы с СМС-бомбингом
Россиянам рассказали, как отличить инфаркт от изжоги
Россиянка загадала желание на падающую звезду и разбогатела на 2 млн рублей
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с ИИ
Виновник пожара, который мог стать настоящим бедствием, попался полицейским
Российской армии помогают неуловимые «Мерлины»
Солдат ВСУ отказался выполнять приказ и получил «стрелу в колено»
В России выросла популярность шашлычных туров
Минобороны России показало кадры освобождения Мирополья
Электричество пропало в российском регионе после атак ВСУ
Собянин отчитался перед москвичами о сбитых украинских БПЛА
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 2 мая, версия об утоплении
Стало известно, как сложились судьбы детей вождей СССР
Потрясшие остров Хонсю подземные толчки «докатились» до Осаки
Американист назвал истинную причину вывода военных США из Германии
Стало известно, сколько россиян читали книги о Гарри Поттере
Появились две новые версии пропажи Героя России в Кемеровской области
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.