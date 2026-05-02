В России выросла популярность шашлычных туров

Россияне стали часто ездить на шашлычные туры с профессионалами, сообщил Telegram-канал SHOT. Их популярность выросла на фоне потепления в разных регионах РФ.

Как отметил канал, набирается группа до восьми человек, которая на один день отправляется на природу. Там им показывают мастер-класс по установке мангалов, выбору угля и мяса, а также по приготовлению шашлыка. За такой тур обычно просят 12 тыс. рублей. В эту стоимость входит еда, мангал, аптечка, вода и средство для розжига.

Ранее кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева заявила, что шашлык может быть не только вкусным, но и вполне полезным продуктом, если готовить его правильно. По ее словам, мясо — это источник полноценного белка, а также важных микроэлементов, включая железо, калий, магний и цинк.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила, что власти в регионах могут вводить запрет на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков. Ограничения вводятся при повышенной пожарной опасности на территории. За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан они могут достигать 15 тыс. рублей.