Потрясшие остров Хонсю подземные толчки «докатились» до Осаки Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Хонсю в Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло в префектуре Нара на острове Хонсю в Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного метеорологического агентства. Сильные толчки ощущались в том числе в мегаполисе Осака.

По словам сейсмологов, колебания земной коры были зафиксированы 2 мая в 18:28 по местному времени (12:28 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров. В Осаке сначала ощущалась небольшая качка, за которой последовало несколько резких вертикальных толчков. После этого все стихло.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло в западной части Монголии. Эпицентр подземного толчка находился в 556 километрах к юго-западу от Кызыла Республики Тыва. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64.

До этого землетрясение магнитудой 2,6 балла зарегистрировали в Одесской области Украины. Как уточнили в пресс-службе главного центра специального контроля страны, очаг залегал на глубине 16 километров. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.