Российская армия ежесуточно выполняет важную миссию для защиты людей Минобороны сообщило о ежесуточном продвижении ВС России в зоне СВО

Вооруженные силы РФ ежесуточно продвигаются вперед в Харьковской и Сумской областях, сообщила пресс-служба Минобороны. Российские войска оттесняют ВСУ от границ, чтобы обеспечить безопасность мирного населения, передает РИА Новости.

ВС России также поразили предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, стратегически важные для ВСУ. Кроме того, удары пришлись по временным пунктам украинских сил и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Спутниковая система использовалась противником для обеспечения интернет-связи с пунктами управления.

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Во время воздушной разведки был выявлен крупный укрепленный район ВСУ вблизи населенного пункта Чаривное.