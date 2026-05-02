Появились кадры установления контроля над Миропольем в Сумской области Украины. По информации Минобороны РФ, российские мотострелки совместно с расчетами БПЛА группировки войск «Север» выбили ВСУ из села и смогли в нем закрепиться.

В ходе штурма мотострелки <...> выбили украинских националистов механизированной бригады из села, а подходящие резервы заблаговременно уничтожались артиллеристами, — отметили в министерстве.

Мирополье было основано около 1650 года переселенцами, бежавшими от карательных акций Речи Посполитой. Еще до бегства ВСУ из суджанского приграничья противник начал принудительную эвакуацию жителей села, превращая населенный пункт в единый укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла порядка 1195 солдат за сутки в результате действий ВС РФ в зоне СВО. Так, потери ВСУ в зоне ответственности подразделения группировки войск «Запад» составили до 200 человек, а в зоне ответственности Южной группировки противник лишился до 120 военнослужащих.