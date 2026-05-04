Петербургская биржа приостановила торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа объявила о внезапной приостановке торгов во всех товарных секциях, сообщила пресс-служба крупнейшей в стране торговой площадки. Причины, вызвавшие остановку операций в разгар сессии, в настоящий момент выясняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Торги в товарных секциях АО «Петербургская биржа» приостановлены. Причины уточняются, — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись прежде всего основной секции нефтепродуктов, через которую реализуется каждая третья тонна этого топлива в России. Петербургская биржа является доминирующим игроком рынка, обеспечивая 99% объемов организованных торгов нефтью, газом, углем, лесом и металлами.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что российский бюджет дополнительно получит около 200 млрд рублей в связи с ростом цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта. Как отметил глава ведомства, уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца примерно одинаковы.