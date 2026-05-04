На российский регион обрушился шторм Гидрометцентр: скорость ветра в Крыму достигнет 23 метров в секунду

Штормовой ветер обрушился на Крым в понедельник, 4 мая, сообщила РИА Новости директор крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать в регионе до конца текущих суток.

Дует сильный северо-восточный ветер с порывами 22–23 метра в секунду, — сказала собеседница.

Ранее порывистый ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского кремля, ее пришлось демонтировать для реставрации. Сильный ветер в Казани продолжался несколько суток.

До этого сообщалось, что в День Победы в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Согласно прогнозу, температура воздуха в столице составит плюс 14–19 градусов. По данным синоптиков, в ночь на 9 мая в Москве также возможен дождь, столбики термометров будут держаться на уровне плюс 7–12 градусов.

Также воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем с начала года в Москве. К полудню столбики термометров поднялись до плюс 18,8 градуса. До этого в лидерах был последний день марта: тогда максимум составил плюс 17,6 градуса.