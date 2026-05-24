24 мая 2026 в 16:16

Москвичам пообещали дожди в ближайшие пять дней

Гидрометцентр спрогнозировал дожди в течение рабочей недели в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дожди в Москве будут идти в течение следующей рабочей недели, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. При этом температура воздуха в сравнении с минувшей рабочей неделей понизится.

Небольшой, местами умеренный дождь прогнозируется в дневные часы ближайших пяти суток, в ночное время дожди тоже ожидаются, но большей частью небольшие, — отметили в учреждении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что старт купального сезона в центральных регионах в этом году ожидается позднее обычного. По прогнозам синоптика, вода прогреется до плюс 18–20 градусов только в середине июня.

До этого синоптик предупредил, что на смену майской жаре в столичный регион придет мокрый снег. По его прогнозам, 28 мая в тылу циклона задует северо-западный ветер, который принесет в регион арктический воздух. Ночная температура в Москве и Подмосковье упадет до плюс двух градусов.

Также руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов подтвердил, что эпицентрами жаркой погоды 23 и 24 мая станут Урал и Средняя Волга. Он отметил, что дневная температура составит 26–28 градусов выше нуля.

