04 мая 2026 в 12:01

Названа причина отказа США от мирного плана Ирана

Политолог Дудаков: США признают поражение при согласии на мирный план Ирана

Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Причиной отказа США от мирного плана Ирана является нежелание признавать свое военное поражение в конфликте, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа не готова подписаться под инициативой Тегерана, поскольку это будет выглядеть не как победа Вашингтона, а как вынужденная уступка.

Со стороны Ирана мы наблюдаем стремление к реальному мирному соглашению и разрешению кризиса в Ормузском проливе и Персидском заливе. Тегеран уже пошел навстречу американцам — предложил взять на себя ограничения в рамках разработки ядерной программы. Действительно, план Ирана мог бы стать основанием для деэскалации и разрешения кризиса. Однако администрация Трампа не готова подписаться под иранской инициативой, потому что представить мирный план очевидной победой Соединенных Штатов им не удастся. Белому дому придется смягчать санкции, возвращать активы Ирана, выводить войска, то есть де-факто признавать свое военное поражение, чего они не хотят, — пояснил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что США отвергли предложение Ирана о поэтапном прекращении конфликта. Глава Белого дома назвал условия Тегерана неприемлемыми. При этом ранее он допускал, что некоторые пункты мирного плана могли бы быть рассмотрены.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
