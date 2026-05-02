Электричество пропало в российском регионе после атак ВСУ

Электричество пропало в российском регионе после атак ВСУ В Запорожской области после атак ВСУ пропало электричество

ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области, из-за чего система электроснабжения получила серьезные повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. Специалисты восстановили подачу света в ряде муниципалитетов. Глава региона также предупредил, что отключения электричества будут продолжаться.

В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьезные повреждения, — отметил Балицкий.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новой атаке украинских войск на регион. По его словам, ВСУ использовали для удара по поселку Белая Березка дрон-камикадзе. Погиб мирный житель.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев до этого информировал, что очередная атака украинских дронов на Туапсе не привела к жертвам и пострадавшим. По словам губернатора региона, на территории морского терминала вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать на вторые сутки.