02 мая 2026 в 11:42

«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО

Journal du Dimanche: кредит ЕС для Украины стал переломом в конфликте

Выделение ЕС кредита Украине на €90 млрд стало переломным моментом в конфликте с Россией, заявила журналист Le Journal du Dimanche Ксения Федорова. По ее мнению, страны объединения меняют подход к поддержке Киева.

Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить, — написала она.

Федорова считает, что европейские страны фактически берут курс на продолжение конфликта, не обсуждая его стоимость, цели и условия завершения. При этом помощь Киеву, по ее оценке, преподносится как демонстрация силы.

Журналист также отметила, что выделение крупного кредита свидетельствует о переходе к постоянному финансированию боевых действий. По ее словам, такие расходы становятся устойчивой статьей бюджета ЕС.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Евросоюза на Кипре призвали снизить ожидания по скорости интеграции страны в ЕС. Источники отметили, что этот процесс займет не менее 10 лет, и ускорить его не получится.

