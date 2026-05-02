02 мая 2026 в 11:58

«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам

Актриса Эскобар поблагодарила российских зрителей за интерес к сериалу «Клон»

Бразильская актриса Даниела Эскобар в социальных сетях поблагодарила россиян за внимание к сериалу «Клон», в котором она сыграла роль Маизы. Знаменитость случайно столкнулась с россиянкой в лифте в Лос-Анджелесе, от которой узнала, что в РФ картину до сих пор крутят по нескольким телеканалам. Для звезды это стало приятным сюрпризом.

Я хочу сказать спасибо всем моим российским поклонникам. Каждое слово, которое вы мне пишете, я читаю, мне это очень дорого, — отметила Эскобар.

Особенно ее тронул тот факт, что российские зрители поняли истинную суть ее героини, разглядев в ней всепоглощающую грусть. Актриса поблагодарила фанатов за теплые слова и любовь к проекту, которая сохраняется даже спустя 20 лет после выхода «Клона».

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», вернулась в Турцию и дала показания в суде Стамбула. Знаменитость проходит по делу о наркотиках, в рамках которого был выдан ордер на ее арест. Она заявила, что никогда не принимала запрещенных веществ, а также прошла тестирование, сдав образцы волос и крови для экспертизы.

«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
