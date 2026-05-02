02 мая 2026 в 11:58

Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 2 мая? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Гришино, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новоалексадровки, Николаевки, Никифоровки, Рай-Александровки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

На Красноармейском направлении продолжаются бои за населенный пункт Василевка, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Белицкого. На Константиновском направлении продолжаются боестолкновения в Долгой Балке, у Ильиновки, в районе Новодмитровки и в самой Константиновке. На Краснолиманском направлении сообщается о боях на рубеже Дробышево — Яровая. На Северском участке продолжаются бои за Федоровку Вторую и Никифоровку. Харьковский фронт. На Волчанском направлении после освобождения села Землянки ВС РФ наступают в сторону населенного пункта Бударки. Продолжаются бои в районе Верхней Писаревки и Избицкого, а также в районе Покаляного и Караичного», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении продолжаются упорные стрелковые бои в лесных массивах Волчанского района, а также около Охримовки, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении — бои на подступах к Рай-Александровке. Северную часть Константиновки наши утюжат ФАБами, уничтожая позиции ВСУ и ломая их логистику. В городе продолжаются бои. На Добропольском направлении ВС России укрепляют позиции во взятой Новоалександровке (севернее Гришино) В Днепропетровской области группировка войск „Восток“ вклинивается в глубину обороны противника северо-западнее населенного пункта Александроград, продолжаются бои в лесном массиве за рекой Волчья», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный Ветер»

На Великобурлукском направлении штурмовики ВС РФ продвинулись в лесных массивах до 200 метров, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

«На Харьковском направлении. ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Избицкого, Колодезного, Веселого, Украинки, Гранова, Турово, Шестеровки и Нестеровки. В районе Казачьей Лопани подразделения РХБЗ группировки войск „Север“ ударом ТОС ликвидировали операторов БПЛА ВСУ, атаковавших гражданскую инфраструктуру Белгородской области. На Липцовском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям ВСУ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

