02 мая 2026 в 11:22

Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок

Подростки на мотоциклах использовали двор школы в Чите как гоночную трассу

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подростки на мотоциклах превратили территорию школьного стадиона в городе Чита в трассу для гонок, пишет Telegram-канал Babr Mash. Байкеры устраивают заезды вплоть до поздней ночи.

По словам местных жителей, из-за все этого портится покрытие поля. Кроме того, сильный шум слышен во всем районе. Людям пришлось два дня подряд вызывать полицию. Жалобы и обращения в администрацию школы пока не принесли результата — доступ на стадион до сих пор не закрыт.

Ранее в ГАИ Санкт-Петербурга сообщили о пресечении массового заезда мотоциклистов, которые были одеты в костюмы Дедов Морозов. В несанкционированной акции участвовали около 25 байкеров. Инспекторы обнаружили видеозаписи, на которых было видно, как байкеры выполняли опасные маневры и создавали угрозу для безопасности движения.

До этого стало известно, что по итогам ноября 2025 года продажи подержанных мотоциклов в России увеличились на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего российские покупатели выбирали марки Yamaha (909 единиц), Honda (753) и Jawa (476).

Российская армия устроила лесную «мясорубку» группе диверсантов ВСУ
Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

