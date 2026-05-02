Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок Подростки на мотоциклах использовали двор школы в Чите как гоночную трассу

Подростки на мотоциклах превратили территорию школьного стадиона в городе Чита в трассу для гонок, пишет Telegram-канал Babr Mash. Байкеры устраивают заезды вплоть до поздней ночи.

По словам местных жителей, из-за все этого портится покрытие поля. Кроме того, сильный шум слышен во всем районе. Людям пришлось два дня подряд вызывать полицию. Жалобы и обращения в администрацию школы пока не принесли результата — доступ на стадион до сих пор не закрыт.

Ранее в ГАИ Санкт-Петербурга сообщили о пресечении массового заезда мотоциклистов, которые были одеты в костюмы Дедов Морозов. В несанкционированной акции участвовали около 25 байкеров. Инспекторы обнаружили видеозаписи, на которых было видно, как байкеры выполняли опасные маневры и создавали угрозу для безопасности движения.

До этого стало известно, что по итогам ноября 2025 года продажи подержанных мотоциклов в России увеличились на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего российские покупатели выбирали марки Yamaha (909 единиц), Honda (753) и Jawa (476).