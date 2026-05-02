В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов Один рейс отменили, семь задержали в аэропорту Краснодара

Один рейс отменили, семь задержали в аэропорту Краснодара, свидетельствуют данные онлайн-табло. В воздушной гавани вводили временные ограничения, которые сняли в 06:22 мск.

В частности, не будет выполнен полет в Дубай, на вылет задержаны рейсы в Сургут, Москву, Новосибирск и Стамбул. Кроме того, откладывается прилет трех бортов из Турции.

Ранее сообщалось, что после снятия ограничений на полеты в аэропорту Сочи на вылет задерживаются 19 рейсов. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что аэропорт работает в усиленном режиме. До конца дня будет обслужено 100 рейсов на прилет и 100 рейсов на вылет, добавили представители аэропорта.

До этого в московском аэропорту Внуково ночью ввели временные ограничения. В Росавиации подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты было принято для обеспечения безопасности полетов. Ранним утром аэропорт возобновил работу.

1 мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля текущего года. Решение было принято после профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска.