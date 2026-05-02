Зеленский выбрал новую площадку для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию как площадку для следующего раунда переговоров с Россией, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. По их данным, Киев пересматривает подход к диалогу на фоне снижения внимания США к конфликту.

Ситуация, похоже, зашла в тупик и нуждается в новом импульсе, — подчеркнул один из европейских чиновников.

По словам инсайдеров, Зеленский стал осторожнее в оценках роли Вашингтона и все чаще говорит о необходимости действовать с опорой на другие страны. Поэтому в качестве возможной площадки для контактов с Москвой рассматривается Турция.

Источники также указывают, что в Белом доме приоритет сместился в сторону Ближнего Востока, в частности ситуации вокруг Ирана. При этом переговоры по украинскому направлению продолжаются, но уже не занимают центрального места в повестке.

При это ранее Зеленский заявил, что Киев готов к проведению следующего этапа переговоров с Россией в Азербайджане при согласии российской стороны. По его словам, Украина не против возобновления трехстороннего переговорного формата.