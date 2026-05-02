Дрон ВСУ атаковал автомобиль с белгородской семьей на Курщине

Украинский дрон атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области в Хомутовском районе Курской области, написал губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его информации, три человека получили травмы.

В Хомутовском районе вражеский дрон атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, которая направлялась в Брянск. У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги, — написал глава региона.

По данным Хинштейна, пострадавшим оказали первую помощь, и, как только позволит обстановка, их перевезут в Курскую областную больницу. Также он добавил, что автомобиль полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 79 беспилотников ВСУ в Курской области за сутки. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, украинские военные 42 раза обстреляли отселенные районы из артиллерии. Обошлось без жертв и пострадавших.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Он отметил, что в регионе была объявлена опасность новой атаки БПЛА.