02 мая 2026 в 00:05

Приметы 2 мая — Иван Ветхопещерник: одеваемся в новую одежду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В народном календаре 2 мая почитается преподобный Иоанн Ветхопещерник. В народе этот день называли Новины или Одевание весны в обновы. По традиции к этому времени женщины заканчивали ткать полотна и выносили их показать солнцу. Это был красивый ритуал чествования весны, когда природа уже окончательно проснулась, и люди старались соответствовать ее обновлению.

Погодные приметы на Ивана, 2 мая

Погода в этот день подсказывала, какими будут грядущие месяцы и когда ждать настоящего тепла.

  • Если на Ивана Ветхопещерника стоит тепло — конец месяца будет холодным и дождливым.

  • Береза распустилась раньше ольхи — лето обещает быть сухим; если наоборот — готовьтесь к сырости.

  • Облака бегут по небу быстро и высоко — дождя не будет несколько дней.

  • Если на рассвете небо золотистое или розовое — погода установится ясная и безветренная.

Приметы о зверях и птицах 2 мая

  • Дикие утки вьют гнезда близко к воде — к засушливому лету; если далеко — к частым ливням.

  • Заяц перебежал дорогу — к неожиданной, но приятной встрече.

Обряд Новины: как наши предки весну одевали

Главная традиция дня — расстилание холстов, полотен ткани. Это был целый ритуал, направленный на благополучие семьи.

Женщины выходили в поле, расстилали на свежей траве новые вытканные холсты и клали на них пирог. Кланяясь на четыре стороны, они говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». Верили, что за такой подарок весна даст богатый урожай льна и конопли.

Считалось, что солнце 2 мая обладает особой силой — холсты, оставленные под его лучами, становились белоснежными и приобретали магическую силу оберега.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 2 мая

  • Надевать новую одежду. Хотя бы одну вещь, но она должна быть новой. Это символизирует начало нового этапа и привлекает удачу.

  • Заниматься рукоделием. Любое шитье, вязание или вышивка, начатые на Ивана Ветхопещерника, будут спориться и принесут радость.

  • Печь пироги с начинкой. Сегодня принято угощать соседей и путников — щедрость в этот день возвращается сторицей.

  • Проветривать шкафы. Считалось, что весенний воздух выдувает из старой одежды болезни и печали.

  • Загадывать желания, глядя на солнце. Пока раскладываете ткани или просто гуляете, попросите весну о самом сокровенном.

Что нельзя делать 2 мая

  • Ссориться с близкими из-за денег. Любой конфликт на финансовой почве сегодня приведет к тому, что достаток уйдет сквозь пальцы.

  • Отказывать в милостыне. Верили, что под видом странника в этот день может ходить сам Иоанн Ветхопещерник, проверяя людей на доброту.

  • Ходить в старой, грязной одежде. Тот, кто пожалеет надеть чистое на Ивана, рискует провести год в нужде.

  • Чистить старую обувь. Считалось, что так можно затереть себе путь к новым свершениям. Лучше заняться этим в другой день.

  • Поднимать найденные на дороге вещи. Существовало опасение, что вместе с чужой вещью 2 мая можно подобрать чужие беды.

Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук назвал участников подготовки теракта в Одессе
На юге Украины после взрывов начался пожар и проблемы с электричеством
«Нужно увереннее начинать»: «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ
Самый большой позор: как США придумали бен Ладена, а потом убили его
США приступили к выводу войск из Германии
В Дубае отменили порог инвестиций для ВНЖ через жилье
Критика Тарасовой, Тутберидзе, трудности брака: как сейчас живет Трусова
Страны Балтии предупредили о последствиях при открытии неба для дронов ВСУ
Германию обвинили в молчании о «терроризме» вокруг «Северных потоков»
Трамп заявил о перестройке войск на Ближнем Востоке
Измены жене, ссора с сыном, свой клуб с Месси в составе: как живет Бекхэм
Особняк за 95 млн, мечты о Голливуде, брак: как живет Александр Петров
Ученые раскрыли секрет «маленьких красных точек» в космосе
Почти все населенные пункты Запорожской области остались без света
Умерла звезда «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни»
Трусова призналась, что брак лишил ее покоя
В Дагестане легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
Трамп заявил о возможном выводе войск США из Италии и Испании
В Новосибирской области загорелся ТЦ «Апельсин»
В вузах России могут заморозить цены на обучение
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

