Эти яблочные облака — ПП-магия для сладкоежек. 2 ингредиента и никакого сахара

Сколько лет я покупал зефир с сахаром и химией. А надо было просто взбить яблочное пюре с желатином. Десерт получается легким, воздушным, с натуральным яблочным вкусом.

Что понадобится

700 г яблочного пюре (без сахара), 17 г желатина.

Как я готовлю

Желатин заливаю небольшим количеством холодной воды, оставляю набухать по инструкции (10-15 минут). Яблочное пюре подогреваю на медленном огне, не кипячу. Добавляю набухший желатин, размешиваю до растворения. Слегка остужаю.

Переливаю в глубокую миску, взбиваю миксером на высокой скорости 7-10 минут. Масса должна увеличиться в объеме и стать пышной, светлой, воздушной.

Выкладываю ложкой на пергамент или в силиконовые формочки. Убираю в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Подаю с ягодами или мятой.

