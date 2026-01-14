Пассажир потерял багаж и попал в психиатрическую больницу

Пассажир авиакомпании American Airlines потребовал компенсации в размере $50 тыс. (3,9 млн рублей) за лечение в психиатрической клинике, сообщает издание PYOK. Мужчина попал туда после того, как перевозчик потерял его багаж.

В конце декабря 2023 года житель штата Колорадо совершал перелет из Батон-Ружа (Луизиана) в Цюрих (Швейцария) с тремя пересадками. Во время одной из стыковок American Airlines утратила его чемодан. В результате пассажир оказался в зимней Швейцарии без теплой одежды и необходимых личных вещей.

Американец неоднократно обращался в авиакомпанию с запросами о местонахождении багажа, но так и не получил ответа. У него не было средств на покупку новой одежды. Длительный стресс привел к значительному ухудшению его психического состояния, и мужчина провел в психиатрической больнице около месяца.

После выписки клиника выставила ему счет за лечение на сумму $50 тыс. Пассажир подал судебный иск, требуя взыскать эту сумму с авиаперевозчика. Он утверждает, что существует прямая связь между потерей багажа и необходимостью его госпитализации.

Ранее в аэропорту Хургады на борт рейса NE 600, следовавшего в московский аэропорт Внуково, не было погружено 58 единиц багажа. Самолет приземлился во Внуково 12 января 2026 года в 08:18 по московскому времени. Авиакомпания Nesma Airlines пообещала принять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки доставить чемоданы пассажирам.