Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:06

Пассажир потерял багаж и попал в психиатрическую больницу

PYOK: пассажир American Airlines оказался в психбольнице из-за утерянного багажа

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пассажир авиакомпании American Airlines потребовал компенсации в размере $50 тыс. (3,9 млн рублей) за лечение в психиатрической клинике, сообщает издание PYOK. Мужчина попал туда после того, как перевозчик потерял его багаж.

В конце декабря 2023 года житель штата Колорадо совершал перелет из Батон-Ружа (Луизиана) в Цюрих (Швейцария) с тремя пересадками. Во время одной из стыковок American Airlines утратила его чемодан. В результате пассажир оказался в зимней Швейцарии без теплой одежды и необходимых личных вещей.

Американец неоднократно обращался в авиакомпанию с запросами о местонахождении багажа, но так и не получил ответа. У него не было средств на покупку новой одежды. Длительный стресс привел к значительному ухудшению его психического состояния, и мужчина провел в психиатрической больнице около месяца.

После выписки клиника выставила ему счет за лечение на сумму $50 тыс. Пассажир подал судебный иск, требуя взыскать эту сумму с авиаперевозчика. Он утверждает, что существует прямая связь между потерей багажа и необходимостью его госпитализации.

Ранее в аэропорту Хургады на борт рейса NE 600, следовавшего в московский аэропорт Внуково, не было погружено 58 единиц багажа. Самолет приземлился во Внуково 12 января 2026 года в 08:18 по московскому времени. Авиакомпания Nesma Airlines пообещала принять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки доставить чемоданы пассажирам.

США
багаж
авиакомпании
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес
Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.