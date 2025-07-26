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26 июля 2025 в 23:49

СКА претерпел изменения после ухода Ротенберга

СКА изменил логотип после ухода Ротенберга

Игроки во время хоккейного матча КХЛ «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) Игроки во время хоккейного матча КХЛ «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский хоккейный клуб СКА официально представил новую эмблему, сообщила пресс-служба клуба. Логотип обновили после того, как экс-тренер Роман Ротенберг покинул команду.

Меняемся, чтобы побеждать, — указано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что дворец в Санкт-Петербурге «СКА Арена» готовится к смене названия перед началом нового сезона КХЛ. Новое название не уточняется. Хоккейный клуб СКА также объявил о возвращении в «Ледовый дворец» для проведения домашних матчей.

До этого стало известно, что Роман Ротенберг, ранее покинувший пост главного тренера СКА, может стать наставником клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда вела переговоры с Тоддом Рирденом после того, как главный тренер Игорь Никитин ушел с этой должности. Руководство «Локомотива» планирует, что Ротенберг также будет развивать и молодежный сектор.

Кроме того, канадский игрок Джереми Рой, который выступает за клуб «Витязь» из Подмосковья, заключил контракт с московским клубом ЦСКА в статусе ограниченно свободного агента. Соглашение с 28-летним хоккеистом было подписано на два сезона.

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