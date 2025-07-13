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13 июля 2025 в 10:24

Самый большой дворец КХЛ сменит название

«СКА Арена» к новому сезону КХЛ поменяет название

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости

Дворец в Санкт-Петербурге «СКА Арена» готовится к смене названия перед началом нового сезона КХЛ, сообщает «Матч ТВ». Новое название не уточняется. Хоккейный клуб СКА также объявил о возвращении в «Ледовый дворец» для проведения домашних матчей.

При этом китайский «Куньлунь», выступающий в КХЛ, официально уведомил лигу о намерении играть свои домашние встречи именно на «СКА Арене». В минувшем сезоне команда проводила матчи в подмосковных Мытищах.

Ранее петербургский СКА объявил о досрочном прекращении сотрудничества с нападающим Михаилом Григоренко. Контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом расторгнут по взаимному согласию сторон.

Еще одним изменением в составе стал уход 30-летнего Сергея Толчинского, о чем клуб сообщил на своем сайте. Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул команду, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до 2028 года. За два сезона в составе армейцев Толчинский провел 129 матчей, в которых набрал 74 очка (28 голов и 46 результативных передач).

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