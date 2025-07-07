Хоккейный клуб СКА расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина ХК СКА расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Толчинским

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расторжении контракта с 30-летним хоккеистом Сергеем Толчинским. Соответствующее сообщение появилось на сайте клуба. Соглашение с двукратным обладателем Кубка Гагарина было рассчитано до 2028 года и расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Хоккейный клуб СКА и Сергей Толчинский расторгли контракт по соглашению сторон. Армейцы благодарят 30-летнего нападающего за игру и желают удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

Клуб отметил, что Толчинский провел в составе СКА два сезона. В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка.

Ранее ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера, им стал канадский специалист Боб Хартли.

До этого московский хоккейный клуб «Динамо» объявил о включении Романа Ротенберга, бывшего тренера петербургского СКА, в состав своего совета директоров. Он будет курировать вопросы развития детско-юношеского и молодежного хоккея.