Стало известно имя нового тренера ХК «Локомотив»

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера, им стал канадский специалист Боб Хартли. Детали заключенного контракта стороны решили не раскрывать. Однако в ХК пожелали успехов новому наставнику.

Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов, — заявили в клубе.

Предыдущий наставник «Локомотива» Игорь Никитин перешел на работу в московский ЦСКА. Именно под его руководством ярославская команда впервые в своей истории завоевала Кубок Гагарина в прошедшем сезоне.

Ранее московский хоккейный клуб «Динамо» объявил о включении Романа Ротенберга, бывшего тренера петербургского СКА, в состав своего совета директоров. Он будет курировать вопросы развития детско-юношеского и молодежного хоккея. Сам специалист назвал назначение в один из старейших клубов КХЛ большой честью.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с NEWS.ru подчеркнул необходимость сохранения детской школы ХК «Витязь», несмотря на уход команды из КХЛ. По его мнению, это учебное заведение имеет стратегическое значение.