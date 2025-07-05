Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 19:16

Стало известно имя нового тренера ХК «Локомотив»

Новым тренером ХК «Локомотив» стал канадец Боб Хартли

Боб Хартли Боб Хартли Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера, им стал канадский специалист Боб Хартли. Детали заключенного контракта стороны решили не раскрывать. Однако в ХК пожелали успехов новому наставнику.

Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов, — заявили в клубе.

Предыдущий наставник «Локомотива» Игорь Никитин перешел на работу в московский ЦСКА. Именно под его руководством ярославская команда впервые в своей истории завоевала Кубок Гагарина в прошедшем сезоне.

Ранее московский хоккейный клуб «Динамо» объявил о включении Романа Ротенберга, бывшего тренера петербургского СКА, в состав своего совета директоров. Он будет курировать вопросы развития детско-юношеского и молодежного хоккея. Сам специалист назвал назначение в один из старейших клубов КХЛ большой честью.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с NEWS.ru подчеркнул необходимость сохранения детской школы ХК «Витязь», несмотря на уход команды из КХЛ. По его мнению, это учебное заведение имеет стратегическое значение.

хоккей
спорт
Локомотив
КХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал пырнувшего ножом школьника в Сергиевом-Посаде мужчину
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ
В Турции забили тревогу из-за катастрофического секрета Киева
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.