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26 июля 2025 в 23:05

Путин амнистировал нелегальных граждан Молдавии

Путин амнистировал граждан Молдавии, нарушивших правила пребывания в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждан Молдавии не будут депортировать, следует из портала правовой информации. Однако при условии, что они не нарушают закон и не представляют угрозу национальной безопасности.

Кроме того, они смогут легализовать свое правовое положение в России до 2026 года, обратившись в соответствующие органы. Также граждане Молдавии смогут работать без патента до 1 октября 2026 года, если пройдут процедуру дактилоскопии и медицинское освидетельствование. Такие меры направлены на упрощение трудовой адаптации и легализации мигрантов.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин высказались за запрет тренировок мигрантов в подпольных клубах ММА. Парламентарии считают, что это связано с ростом преступности среди нелегальных мигрантов и может помочь в борьбе с криминалом и экстремизмом. Инициатива, в частности, направлена на усиление контроля правоохранительных органов за нелегальными спортивными секциями.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужны новые граждане, которые занимают исключительно потребительскую позицию. Он подчеркнул, что такие люди стремятся получать льготы и социальные выплаты, при этом нарушая законы. По мнению парламентария, мигранты должны изучать русский язык и проявлять уважение к культуре, вере и законам России.

Россия
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