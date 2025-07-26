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26 июля 2025 в 23:37

В Европе изменят объем провозимой в ручной клади жидкости

В Европе увеличат до двух литров объем провозимой в ручной клади жидкости

Контроль багажа в аэропорту Контроль багажа в аэропорту Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз изменит правила провоза жидкости в ручной клади на самолетах, передает Euronews. Новый стандарт позволит пассажирам провозить до двух литров жидкости без упаковки в маленьких емкостях по 100 мл.

Новое оборудование уже установлено в некоторых аэропортах ЕС, например в Риме и Милане, а со временем такой досмотр внедрят во всех европейских аэропортах. До этого действовали более строгие нормы, поскольку старые рентген-установки не могли надежно выявить опасные жидкости. Именно поэтому в ручной клади можно было брать только емкости объемом не более 100 мл. Исключения сохраняются для лекарств, детского питания и некоторых продуктов для диет.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

До этого в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга возникли сложности с выдачей багажа пассажирам. Администрация воздушной гавани объяснила это перегрузкой рабочих систем аэропорта, из-за чего часть путешественников не смогла получить свои вещи.

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