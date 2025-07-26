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26 июля 2025 в 23:25

Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в своем Telegram-канале. В настоящий момент проходит шлюзование буксира РТ-332 компании «Белфлот».

На воскресенье запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику, — сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин побывал на церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Глава государства впервые принял участие в таком мероприятии по случаю поступления корабля в состав ВМФ. Он дал команду, и знамя поднялось над судном под звуки гимна России.

До этого стало известно, что контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии получил крен в 26 градусов и большие объемы груза упали за борт. Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Участие в спасательной операции приняли корабль Военно-морских сил Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier.

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