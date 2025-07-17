Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 июля 2025 года

Настало 17 июля 2025 года. В этот день родилась Ангела Меркель, в России поздравляют морских летчиков и этнографов, а в мире — выражают чувства при помощи картинок в интернете. Какие еще есть важные события и почему сегодня нельзя выносить мусор — узнаете из нашего нового материала.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В России 17 июля принято поздравлять этнографов — людей, которые изучают культурные особенности разных народов мира. Активно отмечать праздник начали в 1970–1980-х годах, а дату выбрали в честь дня рождения прославившегося представителя профессии — Николая Миклухо-Маклая. К тому же на этот период обычно приходится середина этнографических экспедиций — таким образом, их участники получают отличный повод собраться за столом и поднять тост за выдающихся этнографов.

Еще один официальный праздник в нашей стране — День авиации Военно-морского флота (ВМФ). Дату выбрали в честь победы русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем в 1916 году. Сегодня военные и те, кто проходил срочную службу в таких войсках, надевают парадную форму, посещают праздничные концерты и получают награды за особые заслуги.

17 июля мировое сообщество отмечает День международного уголовного правосудия — эта дата посвящена борьбе с самыми страшными нарушениями закона: геноцидом, военными преступлениями и зверствами против мирных людей. В 1998 году в тот же день принят Римский статут — документ, который создал Международный уголовный суд (МУС). Это первый в истории постоянный суд, который может судить тех, кто совершает такие преступления, где бы они ни находились.

Этот день напоминает, что справедливость должна быть для всех и ни один преступник не должен уйти от ответственности. Он также показывает, как важно странам работать вместе, чтобы остановить безнаказанность и защитить людей от насилия.

17 июля празднуют День международного уголовного правосудия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

17 июля отмечают также нестандартный и относительно молодой праздник — Всемирный день эмоджи. Торжество отсылает к маленьким диджитал-картинкам, которые давно стали неотъемлемой частью цифрового взаимодействия. Эта дата выбрана не случайно — именно 17 июля изображено на иконке календаря в большинстве смартфонов и компьютеров. Эмоджи помогают передавать эмоции, оттенки настроения и даже целые истории без слов, делая переписку более живой и выразительной.

С каждым годом значение эмоджи в культуре и коммуникации только возрастает. Они стали не просто элементом мессенджеров, а настоящим языком, который объединяет людей разных стран, возрастов и профессий. Всемирный день эмоджи — отличный повод вспомнить, как важно уметь выражать чувства, даже если это всего лишь одно крошечное изображение на экране.

Вот другие необычные поводы для праздника в этот день:

День дарения подарков;

День пижамы;

Праздник лотереи.

День дарения подарков отмечают 17 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодня православная церковь вспоминает Андрея Критского — православного проповедника и богослова. Именно ему мы обязаны Великим покаянным каноном — до этого подобной формы в литургической службе не было. Становление веры будущего святого произошло необычным образом. Он родился в христианской семье, но от рождения был немым. Когда мальчик достиг семилетнего возраста и причастился, произошло чудо — он заговорил и начал усиленно изучать Священное Писание и богословские науки. В итоге всю свою жизнь Андрей Критский посвятил служению Господу.

Народные приметы 17 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

Наши предки во времена Древней Руси называли 17 июля День Андрея Налива. Название отсылает к овсу, который в этот период как раз начинает «наливаться» зерном. Сегодня принято собирать ягоды и грибы, делать заготовки на зиму, есть овсяную кашу и кисель, гадать на суженого при помощи бросания ягод в реку, развешивать зверобой по дому ради защиты от злых духов.

Что нельзя делать 17 июля:

купаться в реках и озерах;

врать и ссориться;

выносить мусор;

браться за новые дела.

Погодные приметы по народному календарю:

насыщенная радуга — к проливному дождю;

стрижи исчезли — к ненастной погоде;

густые облака — к теплу и солнцу;

обилие лесных ягод — к суровой зиме.

По народному календарю 17 июля принято собирать ягоды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятные даты и события: что произошло 17 июля в разные годы?

В 709 году житель Китая Чу Фу впервые описал необычное явление — полное затмение Солнца.

В 1902 году американец Уиллис Кэрриер представил проект первого в мире устройства для охлаждения воздуха — предка современного кондиционера.

В 1996 году под Нью-Йорком случилась одна из самых больших авиакатастроф — разбился самолет Boeing 747 и унес жизни 230 человек.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 17 июля?

В этот день появились на свет:

Николай Миклухо-Маклай (1846 год) — знаменитый путешественник и этнограф. Именно он открыл миру Новую Гвинею и активно защищал коренное население страны.

Королева-консорт Камилла (1947 год) — вторая жена британского монарха Карла III.

Ангела Меркель (1954 год) — немецкий политик, которая была канцлером Германии в течение 16 лет.

В этот день мир покинули:

Адам Смит (1790 год) — британский философ и экономист. Считается, что именно он основал классическую политэкономию.

Николай II (1918 год) — последний российский император, который был расстрелян вместе с семьей в этот день.

17 июля родилась бывший канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Именины и дни ангела 17 июля: кого не забыть поздравить?

Сегодня отмечают именины Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Алихан, Асклипиада, Василий, Георгий, Дмитрий, Донат, Евфимий, Марк, Марфа, Менинг, Михаил, Николай, Никон, Савва, Татьяна, Тихон, Феодор, Феодот, Феодотия и Феофил.