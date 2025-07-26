Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 июля 2025 года

26 июля: праздники и памятные события в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 июля 2025 года

Настало 26 июля 2025 года. В этот день в нашей стране поздравляют парашютистов и продавцов, а во всем мире говорят на самом известном искусственном языке планеты. Еще сегодня отличный повод испечь хлеб и поздравить сразу двух достаточно близких родственников. Какие еще праздники и памятные события приходятся на последнюю субботу июля и почему сегодня нельзя мыться — разберемся ниже.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В России 26 июля отмечают два праздника. Первый — День парашютиста. Родиной торжества считается Воронеж — именно там в 1930 году советские летчики совершили серию удачных прыжков с американскими парашютами. Это событие дало толчок для развития парашютного спорта в нашей стране. Если вы любите острые ощущения, то, Вселенная дает вам знак для первого прыжка с парашютом.

Еще один праздник в нашей стране — День работника торговли. Его празднуют каждую четвертую субботу июля — в 2025 году торжество приходится на 26 число. В этот день принято поздравлять продавцов-консультантов, кассиров, мерчендайзеров, менеджеров торговых площадей и всех сотрудников, которые так или иначе связаны с куплей-продажей товаров. Как правило, компании сегодня проводят корпоративы, где работники весело проводят время с коллегами и получают награды за выдающийся труд.

В мире 26 июля отмечают день самого известного искусственного языка — эсперанто. Именно в этот день в 1887 году польский врач и лингвист Людвиг Заменгоф завершил его создание. Основной идеей было получить язык, который будет легко выучить, чтобы общаться на международных встречах. Лексически и грамматически эсперанто похож сразу на итальянский, испанский, французский, немецкий и русский языки. Однако массового распространения он, к сожалению, так и не получил.

Необычные праздники и памятные события

Каждый год 26 июля во многих странах отмечают День дяди и тети – неофициальный, но душевный праздник, посвященный родным, которые часто становятся вторыми родителями. Дяди и тети дарят детям любовь, мудрость и поддержку, оставаясь друзьями и наставниками. В этот день можно отправить им теплое сообщение, устроить семейный ужин или просто вспомнить забавные моменты из детства.

Есть сегодня и другие необычные праздники:

День рождения голубого берета;

День загадывания загадок;

Международный день декора;

День ковбоя;

День призраков.

26 июля отмечают День ковбоя Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Стефана Савваита. Он приходился племянником другому святому — Иоанну Дамаскину. Всю свою жизнь Стефан провел праведно — будучи 10-летним ребенком он оказался в Лавре святого Саввы и пробыл там до скончания веков. Иногда будущий святой отлучался в пустыню для уединенной молитвы. Стефану были дарованы необычные способности: он умел исцелять людей, изгонять бесов, читать мысли людей и предвидеть будущее. Благодаря последнему дару он смог предсказать свою кончину и умиротворенно отошел в мир иной.

Народные приметы 26 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

В народе 26 июля называли Гаврилой Летним. К этому сроку на полях начинал поспевать хлеб. Люди верили, что Архангел Гавриил спускался с небес и благословлял урожай. Первые собранные колосья обязательно пускали на выпечку — ей угощали семью, чтобы защитить от болезней и даровать силы.

Что нельзя делать сегодня:

Мыться в бане — можно смыть удачу;

Выбрасывать пищевые отходы — к бедности;

Лениться — к неприятностям.

Погодные приметы 26 июля по народному календарю:

Идет дождь круглые сутки — к плохому урожаю;

Солнечно и тепло — к ненастью;

Рано утром пчелы вылетели из ульев — к хорошей погоде.

Если 26 июля пчелы рано покинули улья, будет хорошая погода Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 26 июля в разные годы?

В 1805 году в этот день случилось разрушительное извержение вулкана Везувий. Пострадала огромная часть итальянского Неаполя, и погибли сотни тысяч людей.

В 1951 году в Великом Новгороде нашли первую берестяную грамоту — важнейший памятник письменности времен Древней Руси. Он представляет из себя записи, сделанные на коре березы.

В 1989 году впервые в мире был наказан создатель компьютерного вируса. Уголовному преследованию подвергли американского студента Роберта Морриса.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 26 июля?

В этот день появились на свет:

Джордж Бернард Шоу (1856 год) — один из самых известных писателей и драматургов родом из Ирландии. За одно из своих произведений он был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Мик Джаггер (1943 год) — культовый британский рок-музыкант, лидер знаменитой на весь мир группы The Rolling Stones.

Джейсон Стейтем (1967 год) — американский актер, получивший всемирную известность благодаря ролям в фильмах Гая Ричи («Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»), а также в серии фильмов «Форсаж».

В этот день мир покинули:

Седрик Гиббонс (1967 год) — американский арт-директор и архитектор. Именно он придумал дизайн статуэтки самой престижной кинопремии «Оскар».

Николай Носов (1976 год) — советский детский писатель, драматург и киносценарист. Его самое известное произведение — серия книг про Незнайку.

Джои Джордисон (2021 год) — самый быстрый барабанщик мира, попавший в книгу Гинесса с этим рекордом. Он также играл на ударных в американской металл-группе Slipknot.

Именины и дни ангела 26 июля: кого не забыть поздравить?

Именины сегодня отмечают Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан и Юлиан. Проверьте, есть ли люди с такими именами среди ваших знакомых, и не забудьте поздравить их с праздником!