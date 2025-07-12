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12 июля 2025 в 10:15

Посадите эти цветы-медоносы и забудьте о пустых грядках: урожай удвоится!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы привлечь пчел и повысить урожайность, посадите на даче цветы-медоносы. С ними вы забудете о пустых грядках, а ваш урожай как минимум удвоится!

Фацелия — это медонос, который цветет 30–45 дней, давая до 500 кг меда с гектара, а его нектар особенно любят пчелы, что улучшает опыление овощей и фруктов. Иван-чай — рекордсмен по медопродуктивности (до 1000 кг/га), его сладкий аромат приманивает насекомых с июля по август, обеспечивая обильное опыление ягодных кустов.

Лаванда и тимьян — душистые многолетники, которые пчелы посещают круглосуточно, их мед считается элитным, а посадка рядом с грядками повышает завязываемость томатов и перцев. Синяк с его синими соцветиями — настоящий «пчелиный магнит», цветущий все лето и увеличивающий урожайность тыквенных культур.

Эти растения не только гарантируют медосбор, но и создают эффект «опылительного конвейера», когда пчелы переключаются с цветов на ваши плодовые культуры!

Ранее стало известно, чем опрыскать розы, чтобы они заблагоухали.

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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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