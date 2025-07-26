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26 июля 2025 в 22:17

Российские шпажистки взяли серебро в командном турнире на ЧМ

Фото: IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press

Сборная России завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию на шпагах, сообщается на сайте федерации по этому виду спорта. Соревнования состоялись в Тбилиси.

В состав российской команды входили Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. В финале сборная уступила победу сборной Франции со счетом 32:41.

Ранее российская саблистка двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не смогла пройти в третий раунд чемпионата мира по фехтованию. Она проиграла украинке Юлии Бакастовой со счетом 14:15. Другие российские участницы соревнований — Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова — вышли в 1/16 финала.

До этого украинская фехтовальщица Влада Харькова отказалась стоять на пьедестале почета с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира в Грузии. Девушка завоевала золото и фотографировалась с призерами женских соревнований, а потом ушла во время совместного снимка с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был выступающий в нейтральном статусе Бородачев.

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