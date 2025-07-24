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24 июля 2025 в 12:03

Украинская фехтовальщица отказалась стоять на пьедестале с россиянином

Украинка Харькова отказалась стоять на пьедестале с фехтовальщиком Бородачевым

Влада Харькова Влада Харькова Фото: IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press

Украинская фехтовальщица Влада Харькова отказалась стоять на пьедестале почета с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира в Грузии, сообщает Sport24. Девушка завоевала золото и фотографировалась с призерами женских соревнований, а потом ушла во время совместного снимка с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был выступающий в нейтральном статусе Бородачев.

Все остальные спортсмены остались для совместной фотографии. Олимпийский комитет Украины поддержал поступок Харьковой.

Ранее египетского фехтовальщика Мохамеда Хамзу увезли в больницу после поединка против Бородачева в четвертьфинале чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси. Россиянин победил оппонента последним уколом со счетом 15:14. В середине боя Хамза рухнул на пол и стал просить о помощи, жалуясь на боль в животе после одного из уколов соперника. Однако вскоре египтянин вернулся и продолжил поединок. Несмотря на боль, он довел его до конца.

Когда бой завершился, Хамза не смог самостоятельно покинуть зал. Его унесли на руках в раздевалку, а после госпитализировали.

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