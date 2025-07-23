Египетского фехтовальщика увезли в больницу после поединка с россиянином

Египетского фехтовальщика Мохамеда Хамзу увезли в больницу после поединка против россиянина Кирилла Бородачева в четвертьфинале чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси. Бородачев победил Хамзу последним уколом со счетом 15:14, сообщает «Матч ТВ».

В середине боя Хамза рухнул на пол и стал просить о помощи, жалуясь на боль в животе после одного из уколов соперника. Однако вскоре египтянин вернулся и продолжил поединок. Несмотря на боль, он довел его до конца.

Когда бой завершился, Хамза не смог самостоятельно покинуть зал. Его унесли на руках в раздевалку, а после госпитализировали.

Бородачев прошел в полуфинал. Его ждет встреча с олимпийским чемпионом Максимом Поти из Франции. Россияне выступают на чемпионате под нейтральным флагом.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявляла, что иностранные фехтовальщики подписали открытое письмо против участия россиян на чемпионате мира с подачи Украины. По ее мнению, если зарубежным спортсменам не нравится участвовать в соревнованиях с русскими, то они могут не приезжать.