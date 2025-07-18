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18 июля 2025 в 12:03

«Не нравится — не участвуйте»: Журова о нежелании видеть РФ на турнирах

Депутат Журова: Украина стала инициатором письма против фехтовальщиков из РФ

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранные фехтовальщики подписали открытое письмо против участия россиян на чемпионате мира с подачи Украины, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, если зарубежным спортсменам не нравится участвовать в соревнованиях с русскими, то они могут не приезжать.

Понятно, что эту тему замутила Украина. Я в этом уверена. Если международная федерация на это отреагирует, тогда все остальные начнут подписывать. Спортсмены, конечно, против. Они же не хотят отдавать нашим медали. Неправильно будет идти у них на поводу, — сказала Журова.

По мнению депутата, фехтовальщики надеются, что в последний момент россиян снимут с соревнований. Она призвала Международную федерацию фехтования занять жесткую позицию.

Международной федерации надо проявить стойкость, как это сделала федерация тенниса. Если вам не нравится — не участвуйте. Все, точка. Спорт должен быть спортом, — добавила Журова.

Ранее 447 фехтовальщиков из 56 стран, включая 339 активных атлетов и 108 завершивших карьеру, подписали открытое письмо против участия россиян на чемпионате мира в Грузии. Турнир пройдет с 22 по 30 июля.

До этого Журова назвала абсурдным запрет для Федерации водных видов спорта РФ на публикацию результатов выступлений российских спортсменов на чемпионате мира в Сингапуре. По ее словам, подобные ограничения уже применялись на Олимпиаде, однако их целесообразность остается под большим вопросом.

Светлана Журова
Госдума
Украина
росийские спортсмены
запреты
Кирилл Николаев
К. Николаев
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