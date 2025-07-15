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15 июля 2025 в 14:49

«Абсурд»: Журова о запрете публиковать результаты россиян на ЧМ в Сингапуре

Журова назвала абсурдом запрет публиковать результаты россиян на чемпионате мира

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет для Федерации водных видов спорта РФ на публикацию результатов выступлений российских спортсменов на чемпионате мира в Сингапуре является абсолютно абсурдным, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, подобные ограничения уже применялись на Олимпиаде, однако их целесообразность остается под большим вопросом.

Плохо отношусь к решению по запрету публикаций результатов ЧМ в Сингапуре. Это же было уже на Олимпиаде. Насколько я помню, когда мы принимали решение, что мы едем, тоже были ограничения. Это странно. Если Федерация международная заинтересована в развитии вида спорта среди населения, то это странно, когда не публикуются результаты. Предложили хоть какой-то запрет, чтобы выглядело, что нам что-то запретили. Потому что это абсурдно очень, — пояснила Журова.

Она также указала на абсурдность запрета на публикацию результатов для самих спортсменов. По ее словам, они смогут свободно сделать это после возвращения домой, что полностью нивелирует смысл введенных ограничений. Депутат не исключила, что данное решение носит политический характер и направлено исключительно на демонстрацию санкционного давления.

Запрет на публикацию спортсменами результатов соревнований в Сингапуре — это тоже очень странно. Спортсмен в моменте не публикует, а через неделю опубликует. У него что, медаль отберут? Приехал в Россию, закончились соревнования, он опубликовал. Это абсурд, это специально придумано, что типа что-то запретили. Мне кажется, это сделано для того, чтобы что-то нам запретить. Наверное, для Украины они это делают, уж не знаю, — резюмировала Журова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация плавания устроила провокацию, запретив россиянам публиковать фото с флагом родной страны во время чемпионата мира по водным видам спорта. По его мнению, это абсолютно ненормально. Он отметил, что нейтральный статус спортсменов не должен ограничивать личные убеждения или действия.

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