В Госдуме раскритиковали запрет для спортсменов на фото с флагом России

В Госдуме раскритиковали запрет для спортсменов на фото с флагом России Депутат Свищев назвал провокацией запрет для спортсменов на фото с флагом России

Международная федерация плавания устроила провокацию, запретив россиянам публиковать фото с флагом родной страны во время чемпионата мира по водным видам спорта, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его мнению, это абсолютно ненормально.

Международная федерация должна заниматься пропагандой спорта, а не сыском или цензурой. Это не приведет к добру точно. Это некая провокация, в ответ на которую наша федерация должна занять активную позицию по отстаиванию интересов наших спортсменов, нашей страны, — высказался Свищев.

По его мнению, нейтральный статус спортсменов не должен ограничивать личные убеждения или действия. Он касается исключительно спортивной экипировки и запрета на использование национальной символики. Каждый вправе испытывать любовь к Родине, гордиться своей семьей и открыто выражать гражданскую позицию — эти ценности неприкосновенны, заключил парламентарий.

Как ранее стало известно, российские и белорусские спортсмены, принимающие участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, не могут публиковать в социальных сетях изображения с флагом своей страны. Ограничения коснулись даже эмодзи.