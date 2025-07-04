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04 июля 2025 в 06:40

Возвращение в Россию, сочувствие террористам, СВО: где сейчас Манижа

Манижа Сангин Манижа Сангин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Недавно стало известно, что певица Манижа вернулась в Россию, она в столичном клубе The Hat Moscow прочла лекцию о пересечении музыки и архитектуры. Почему появление артистки в РФ возмутило общественность, что она говорила об СВО?

Что известно о возвращении Манижи в Россию

Как пишет «Абзац», мероприятие с участием Манижи (полное имя — Манижа Сангин) прошло 29 июня.

Глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о необходимости проверить заведение, которое дало площадку артистке, осудившей СВО и прекратившей творческую деятельность в РФ.

«Мы призываем правоохранительные органы обратить внимание на клуб, где выступала Манижа. Пусть обратят внимание на собственников, оплату налогов, сотрудников. Лица, которые способствуют поддерживающим киевский и террористический режим артистам, должны быть проверены. Манижа недостойна работать в нашей стране. Она – предатель нашего общества. В ее деятельности просматриваются западные методички», — сказал Бородин.

Что Манижа говорила об СВО

В 2022 году Манижа в интервью журналистке Ксении Собчак выразила сожаление, что музыка и политика на фоне ситуации в мире оказались тесно связаны. По словам певицы, ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране, а музыкальные лейблы предлагали записать антироссийские композиции. Артистка назвала эти предложения «отвратительными».

При этом она не стала поддерживать спецоперацию. Манижа напомнила о своем детстве в Таджикистане, когда там шла война.

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — объяснила она.

LIFE.ru пишет, что после начала СВО артистка в знак протеста уехала в Таджикистан, где через соцсети собирала пожертвования на помощь украинцам.

«Уже в следующем году — после начала СВО — артистка в знак протеста укатила на родину, в Таджикистан, оттуда через соцсети и видеоплатформы собирала донаты на помощь украинцам через фонд помощи мигрантам в России, зарегистрированном на мать», — говорится в публикации.

Как Манижа отреагировала на теракт в «Крокусе», почему подверглась «отмене»

Весной 2024 года после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» певица опубликовала видеообращение, в котором назвала случившееся «зверской ночью». Тогда же она выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.

Она добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми.

Позднее певица заявила, что не пыталась оправдать устроивших теракт в «Крокусе». Тогда же она вновь призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана. Однако заявления не остались незамеченными.

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что его удивляет отсутствие у Манижи сострадания к жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По его словам, при этом исполнительница жалеет подозреваемых в теракте, с которыми, как она считает, «жестоко обошлись».

В середине апреля 2024-го Telegram-канал Mash писал об «отмене» артистки. Манижа жаловалась, что ее «лишили большой сцены» не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.

«Певицу Манижу лишили большой сцены, фестивалей и стадионов после сочувствия террористам из „Крокуса“. Артистка жалуется: помимо России, отказы идут из Белоруссии и Казахстана. Остались лишь корпоративы за 1,5 млн рублей», — говорится в публикации.

После этого общественный деятель Сергей Костеренко призвал провести проверку в отношении людей, которые заказывают на корпоративы певицу. Он подчеркивал, что артистка «неоднократно проявлялась в информационном поле агрессивно по отношению к России».

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Манижа
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Россия
Крокус Сити Холл
Анастасия Аржевитина
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