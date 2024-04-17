Певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) лишилась выступлений на больших сценах в России, Белоруссии и Казахстане после того, как она выразила сочувствие террористам, которые атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта, сообщает Telegram-канал Mash. Что об этом известно?
Что Манижа говорила о задержании террористов
После теракта в «Крокусе» Манижа в своих социальных сетях опубликовала видеообращение, где назвала «публичной пыткой» задержание террористов, устроивших атаку.
«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявляла она.
Артистка добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми. Певица выразила благодарность тем, кто вселяет эту надежду
Позднее артистка попыталась оправдаться за свои слова и сказала, что все преступники должны быть сурово наказаны.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
«Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону. Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей. Ведь именно это отличает нас от террористов», — поясняла она.
Как в России отреагировали на слова Манижи
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявлял, что Манижа «заслуживает полного изгнания» после высказывания о теракте в «Крокусе».
«Она заслуживает полного изгнания, изоляции от России. Ни сама она, ни ее песни не должны появляться здесь. Очень неприятно, что когда-то эта идиотка представляла нашу страну на таком же идиотском конкурсе, в котором нам и раньше не стоило участвовать. Таланта Манижа не имела, ее по блату куда-то взяли, а вот мозги и совесть вставить забыли», — говорил депутат Госдумы.
Также сообщалось, что СК РФ может проверить исполнительницу на предмет оправдания терроризма. С таким обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину выступал соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов.
Что известно об отмене концертов Манижи
По информации Mash, артистка жалуется, что ее «лишили большой сцены» не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.
«Певицу Манижу лишили большой сцены, фестивалей и стадионов после сочувствия террористам из „Крокуса“. Артистка жалуется: помимо России, отказы идут из Белоруссии и Казахстана. Остались лишь корпоративы за 1,5 млн рублей», — говорится в публикации.
Отмечается, что стоимость корпоративов Манижи возросла на 500 тысяч рублей, еще в 2022 году они стоили в районе миллиона рублей.
«Из радостей теперь только корпоративы. Один стоит 1,5 миллиона рублей (в 2022 году, кстати, был миллион). По райдеру: перелет с ребенком и продюсером бизнес-классом, команде — эконом. Под пятую точку — авто представительского класса. Номер в отеле обязательно люкс/полулюкс, охранник на площадке. В гримерке: две тарелки мясного и сырного ассорти, кокосовое молоко, бутылка шампанского Rose Brut, конфеты и печенье в „большом количестве“. На десерт — право отменить выступление, если что-то не выполнено», — сообщает Mash.
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