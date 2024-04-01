Манижу проверят на оправдание терроризма из-за поста в соцсетях СК проверит пост Манижи о теракте в «Крокусе» на оправдание терроризма

Фото: Социальные сети

Певица Манижа

Следком проверит певицу Манижу на предмет оправдания терроризма, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной проверки стал пост в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о теракте в «Крокус Сити Холле», в котором исполнительница назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».

Видеообращение Манижи не понравилось Александру Карабанову — соучредителю Фонда защиты национального и исторического наследства. Он обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить уехавшую из страны Манижу.

Манижа назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

После Манижа заявила, что никак не пыталась оправдать устроителей теракта в «Крокус Сити Холле», когда выступала против ксенофобных настроений по отношению к уроженцам Таджикистана в России. По ее словам, все исполнители преступления должны быть сурово наказаны по закону. Певица призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана. Также это неуместно и к остальным жителям стран Центральной Азии, добавила она.