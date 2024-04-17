Что известно о ракетном ударе по Чернигову 17 апреля: кто из ВСУ уничтожен

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по гостинице в Чернигове, которая была превращена в один из пунктов дислокации ВСУ, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Что об этом известно?

Что пишут военкоры об атаке на Чернигов

По словам Котенка, удар был нанесен по гостинице «Профсоюзная» на улице Шевченко в Чернигове, которая была переделана в пункт дислокации бойцов ВСУ. В момент прилета там мог находиться генерал-лейтенант украинской армии Дмитрий Красильников.

«ВС РФ нанесли удар по гостинице в Чернигове, превращенной в один из пунктов дислокации ВСУ на этом направлении. Как стало известно, прилетело прямо в гостиницу „Профсоюзная“ на улице Шевченко. По некоторым данным, в тот момент в отеле проходило совещание руководства Оперативного командования „Север“ ВСУ с участием командующего группировкой войск на этом направлении генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова. В городе объявлен срочный сбор крови. Ищут наводчика», — рассказал военкор.

Канал «Донбасский Партизан» также подтверждает, что удар по Чернигову мог быть нанесен в момент проведения совещания ОК «Север».

«В то же время имеется первичная информация, что удары были нанесены в момент проведения совещания руководства ОК „Север“ противника с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, который с 2023 года занимает должность командующего группой войск на указанном направлении», — отмечает «Донбасский Партизан».

По информации Telegram-канала «Оперативные сводки», после прилетов в Чернигове частично пропал свет, а в гостинице, по которой наносился удар, был командный пункт ВСУ.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

«В центре Чернигова три мощных прилета. Местные жители сообщают, что в городе частично пропал свет. Один из ударов, по предварительной информации, пришёлся по отелю „Профспилковая“, где находился командный пункт противника. На месте взрыва пожар», — говорится в публикации.

Канал «Иди и смотри» сообщил, что в результате прилетов зафиксировано много погибших и раненых со стороны личного состава ВСУ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что сообщают власти Украины о прилетах в Чернигове

Глава Черниговской области Вячеслав Чаус подтвердил, что в городе были зафиксированы три прилета, есть много раненых и погибших.

«В настоящее время работают спасатели, медики. Предоставляется вся необходимая помощь. Созданный штаб, будет оказываться вся необходимая помощь», — сказал он в своем Telegram-канале.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Telegram-канале сообщил, что ВСУ понесли потери убитыми и ранеными в результате удара по зданию отеля в центре Чернигова, где были расквартированы военнослужащие

«Чернигов. Прилет [снаряда] по гостинице вблизи центра города, где квартировали военные. Много погибших и еще больше раненых», — написал он, пояснив, что сейчас нет точных данных о погибших и раненых.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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