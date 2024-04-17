Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 17 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала двухминутное видео, где панда Катюша позировала на камеру. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша устроила фотосессию

На продемонстрированных кадрах запечатлено, как панда Катюша на протяжении более двух минут позировала на камеру и устроила настоящую фотосессию. Она не сидела на месте, постоянно двигалась и принимала различные позы.

«Очень напоминает фотосессию. Катюша постаралась принять разные позы, при этом понимая, что ее снимают», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, что у Катюши очень неплохо получилось «заигрывать с оператором».

«Крошечка любимая одним бочком, потом другим бочком. Ну как это чудо природы можно не любить. Катюша умничка, продолжай в том же духе. И, может, она так заигрывала с оператором, который запечатлел всю эту картину?»;

«Хочу сказать, что каменные нервы у кипера. Катька всеми своими телодвижениями кричит: да возьми меня на ручки, хоть погладь меня немножко, я же хорошая девочка!»;

«Ой, ну до чего же она прелестная девчушка! Как посмотришь на нее, сразу на душе тепло становится. Как же мы раньше без нее жили?! Умница наша», — комментировали пользователи Сети видеозапись с фотосессией маленькой панды в Московском зоопарке.

Какой была Катюша при рождении

Панда родилась в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Ее родителями стали самец Жуи и самка Диндин. При появлении на свет она весила всего 150 граммов. Имя для нее выбирали жители столицы, которые участвовали в голосовании на портале «Активный гражданин». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из предложенных 10 имен большинство проголосовали за Катюшу.

«В Московском зоопарке ровно 100 дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на „Активном гражданине“», — писал градоначальник.

Чтобы обеспечить животным полный покой, сотрудники зоопарка закрывали павильон для посетителей.

«Она уверенно ходит, у нее 20 зубиков, все пробует грызть (бамбук, маму, игрушки), ей все интересно, повторяет за мамой все движения, действия, фокусирует взгляд на новых предметах, будь то шланг, новая пеленка. Любит играть с мамой, а еще больше с водой», — говорила Светлана Акулова.

Как менялась малышка-панда Катюша по мере взросления — в фотогалерее NEWS.ru.

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